Cayó en Santa Rita a alias ‘Nelsito’, señalado de pertenecer a los ‘Salsas Mexicanas’

Un operativo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cartagena permitió la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Nelsito’, señalado de integrar la estructura delincuencial ‘Salsas Mexicanas’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Santa Rita, específicamente en el callejón Mochila, donde, según el reporte policial, el hombre habría intentado deshacerse de un revólver industrial calibre .38, marca Llama Martial, que tenía cinco cartuchos sin percutir.

Las autoridades indicaron que el arma está avaluada en más de cinco millones de pesos y que el capturado no presentó documentos que acreditaran su tenencia legal.

De acuerdo con información de inteligencia de la Policía, alias ‘Nelsito’, de 25 años, presuntamente estaría vinculado a actividades sicariales de los ‘Salsas Mexicanas’, grupo que tendría presencia en sectores como Loma Fresca, Torices y zonas cercanas.

La institución también señaló que el detenido estaría relacionado con la coordinación de una red dedicada a cometer hurtos mediante atracos, con los que presuntamente buscaban obtener recursos para recuperar elementos logísticos afectados por recientes operativos policiales.