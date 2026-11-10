Cartagena: así será el Plan de Manejo de Tránsito durante el Bololó del Arsenal

Este 13 y 14 de noviembre, Cartagena vibrará al ritmo del Bololó del Arsenal, un evento público en el que cientos de cartageneros podrán disfrutar de la programación cultural y del concierto del Festival Náutico.

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Con el propósito de garantizar la seguridad vial y facilitar el desarrollo de este evento, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla cierres viales y modificaciones en la circulación vehicular en el sector del Arsenal.

La medida principal será el cierre total de la vía del Arsenal desde la intersección desde el del Centro de Convenciones hasta el Baluarte del Reducto (Puente Román), debido a los trabajos logísticos del Bololó. El cierre estará vigente desde las 00:00 de la medianoche del 12 de noviembre hasta el 15 de noviembre de 2026.

Como medida para garantizar la movilidad, se habilitará la circulación en sentido contrario sobre la Calle Larga, permitiendo el flujo vehicular en sentido Bocagrande–Manga.

Por su parte, los conductores que desciendan del Puente Román únicamente podrán continuar su recorrido hacia la avenida del Pedregal, tomando la calle de la Media Luna en dirección a Bocagrande.

Recorrido alternativo hacia Manga

Los vehículos que desde la calle de la Media Luna se dirijan hacia el barrio Manga, a través del Puente Román, deberán tomar la avenida del Pedregal hasta llegar a la calle de Las Palmas. Desde allí, continuarán por la Calle 26 y girar a la derecha (calle de Las Chancletas) hasta la calle del Pozo, para incorporarse a la Calle Larga y seguir su recorrido hacia Manga por el Puente Román.

El DATT invita a los conductores a programar sus desplazamientos, atender la señalización instalada en la zona y acatar las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán acompañando la implementación del PMT.

La entidad reitera su compromiso con una movilidad segura y ordenada, e invita a la ciudadanía a disfrutar de esta celebración cultural con responsabilidad y respeto por las normas de tránsito.