Alias Costeño fue enviado a la cárcel por el asesinato de dos civiles y un policía en Medellín

Medellín

Las autoridades informaron que uno de los dos hombres presuntamente implicados en el crimen de un policía y dos civiles en el centro de Medellín el pasado 4 de noviembre ya fue enviado a la cárcel, desde donde deberá afrontar el proceso judicial en su contra. Se trata de alias Costeño. Mientras que alias ‘Ratón’ sigue vinculado al proceso.

Los dos detenidos son presuntos responsables del asesinato de Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y de Lauris Rafael Lugo Ferozo, de 39, en el sector conocido como El Bronx. También murió el policía Jamilton Andrés Santa Aguirre, que reaccionó al ataque. Para esclarecer este triple homicidio fue necesario el análisis de 600 horas de grabaciones, entrevistas y reconocimientos fotográficos.

“Mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la recolección y valoración de elementos materiales probatorios, los estudios periciales y el desarrollo de labores investigativas, se logró consolidar en tiempo récord los elementos necesarios para avanzar en el proceso judicial. En tan solo cuatro días, nuestros investigadores lograron resultados decisivos”, manifestó el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana.

Los delitos imputados son homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.