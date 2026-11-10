Ahizar Fuentes, 34 años al servicio de la seguridad y la atención de emergencias en Cartagena

Detrás de la atención de las emergencias que se presentan en Cartagena hay un equipo de hombres y mujeres preparados para actuar cuando la vida de los ciudadanos está en peligro. Al frente de la coordinación de estas operaciones se encuentra Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, quien completa 34 años de servicio en la institución.

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Su trabajo va más allá de la atención directa de incendios y accidentes. Desde su cargo, tiene la responsabilidad de orientar las operaciones, coordinar al personal y organizar la respuesta institucional ante situaciones que requieren una intervención inmediata, como incendios estructurales, rescates y diferentes emergencias que afectan a las comunidades.

Abogado de profesión, Fuentes Lizcano cuenta con especializaciones en Gerencia del Riesgo, Contratación Estatal y Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado. También culminó académicamente sus estudios de Maestría en Derecho Administrativo y ha realizado diplomados relacionados con seguridad, prevención y protección contra incendios.

Su formación combina conocimientos jurídicos y administrativos con experiencia en la gestión del riesgo, herramientas que respaldan su labor al frente de una institución cuya misión exige preparación, coordinación y capacidad de respuesta.

Una trayectoria marcada por el servicio

Este 11 de noviembre, cuando Colombia conmemora el Día Nacional del Bombero, su recorrido profesional permite destacar también el trabajo de quienes integran el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena.

Son hombres y mujeres que atienden llamados de emergencia, enfrentan incendios, participan en operaciones de rescate y trabajan para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, muchas veces en condiciones difíciles y con riesgos para su propia seguridad.

La labor de Fuentes Lizcano representa una parte de ese esfuerzo colectivo: el liderazgo y la coordinación que permiten movilizar los recursos humanos y operativos cuando la ciudad necesita una respuesta.