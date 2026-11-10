Afinia anunció operativos contra comercios que roban energía en Cartagena

Afinia detecta conexión no autorizada en una pescadería en inmediaciones del mercado de Bazurto de Cartagena

El gerente general de Afinia, Ricardo Arango Restrepo, anunció que la empresa reforzará las acciones para identificar y sancionar a los establecimientos comerciales e industriales que tengan conexiones ilegales o manipulen las redes para evitar el pago del servicio de energía en Cartagena.

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El directivo señaló que el hurto de electricidad continúa siendo uno de los principales problemas de la compañía. Según explicó, durante el último año las pérdidas de energía asociadas a esta práctica alcanzaron un promedio del 29,3 %.

Cartagena representa el 30 % de las pérdidas totales de Afinia, por lo que la empresa concentrará parte de sus operativos en la ciudad. Entre los casos detectados, Arango mencionó conexiones irregulares en una pescadería del sector de Bazurto, restaurantes y otros negocios.

“De entrada les digo a los que estén hurtando, prepárense porque vamos a estar detrás de ellos”, advirtió el gerente.

Arango también anunció que Afinia comenzará a publicar los nombres de las empresas que sean demandadas o sobre las que se ejecuten medidas judiciales por estas irregularidades. Aseguró que ya existen establecimientos con procesos y embargos que no se habían hecho públicos.

¿Qué consecuencias pueden enfrentar los negocios?

De acuerdo con el procedimiento explicado por el gerente, cuando la compañía detecta una conexión irregular levanta un acta, documenta el hallazgo y presenta una denuncia ante la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos.

Además, Afinia puede calcular y cobrar la energía que habría sido consumida sin registrarse en la facturación. El proceso también puede avanzar hacia medidas cautelares y embargos contra las empresas involucradas.