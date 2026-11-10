Accidente en Bulgaria deja decenas de muertos y 48 heridos

Al menos diez personas han muerto y once han resultado heridas de gravedad este martes en un accidente de tráfico en Bulgaria en el que estuvieron involucrados medio centenar de vehículos, según han informado las autoridades locales.

“El accidente es bastante grave, tememos lo peor”, ha advertido a la emisora NTV Georgi Chalakov, gobernador de Yambol, la región donde se ha producido el choque.

Entre los vehículos involucrados hay un camión cisterna que transportaba gas, y los bomberos están actuando para evitar que se incendie.

La mayoría de los heridos se encuentran en estado grave. Siete presentan lesiones múltiples y tres tienen fracturas en las extremidades, han señalado fuentes del hospital donde han sido ingresados.

El choque se produjo en una autopista a la altura de la ciudad de Yambol, a unos 290 kilómetros al este de Sofía, y la baja visibilidad debido a una niebla muy densa parece ser la causa del accidente, informa la radio pública BNR.

Esta carretera es una de las principales de Bulgaria y conecta Sofía con la ciudad de Burgas, en el mar Negro.

Además de la Policía, los bomberos y los servicios sanitarios, también el Ejército está trabajando en las labores de rescate, y se ha dispuesto el uso de aviones militares para transportar a los heridos incluso a hospitales de Sofía.

El primer ministro, Rumen Radev, ha anunciado que cancelará su agenda de trabajo una vez concluya su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.