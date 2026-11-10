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10 nov 2026 Actualizado 18:01

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Acabaron con la vida de un motociclista de 25 años en el 13 de Junio

La víctima, conocida como ‘Chucho’, se movilizaba junto a una mujer cuando le dispararon

El nuevo homicidio ocurrió en el barrio 13 de Junio

El nuevo homicidio ocurrió en el barrio 13 de Junio(Colprensa)

El nuevo homicidio ocurrió en el barrio 13 de Junio
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Un nuevo hecho de violencia se registró en Cartagena durante la noche del lunes 9 de noviembre. Jesús Tejedor, de 25 años, fue asesinado a tiros en el barrio 13 de Junio.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el homicidio ocurrió aproximadamente a las 9:50 p. m., cuando la víctima, conocida con el alias de ‘Chucho’, se desplazaba en una motocicleta junto a una mujer.

En ese momento, dos sujetos interceptaron a la pareja y dispararon contra el joven, causándole heridas que le provocaron la muerte.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron las labores investigativas y la recolección de elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y lograr su captura.

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