Real Cartagena le apunta a nueva sede deportiva en El Pozón

El barrio El Pozón podría convertirse en un nuevo escenario para el desarrollo del fútbol formativo en Cartagena. Real Cartagena tiene entre sus planes construir una sede deportiva en ese sector de la ciudad, aprovechando un terreno que ya pertenece a la familia de su nuevo máximo accionista, Antonio ‘Toño’ Díaz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El anuncio fue realizado por el empresario durante una entrevista con el medio Primer Tiempo, en la que explicó que la intención es adecuar ese espacio para el trabajo con las categorías menores del club y promover la práctica deportiva entre los niños y jóvenes de la comunidad.

Según Díaz, la iniciativa busca que la institución tenga una mayor presencia en los barrios y facilite el acceso de nuevos talentos a los procesos de formación del equipo auriverde.

La posible construcción de esta sede se enmarca en los planes de la nueva administración para ampliar el trabajo social y deportivo de Real Cartagena, acercando la institución a sectores populares de la ciudad.