Policía desmintió supuesto hurto masivo en estación de servicio de Membrillal

La Policía Metropolitana de Cartagena desmintió la información sobre un supuesto hurto masivo en una estación de servicio del sector de Membrillal, luego de que un video acompañado de un relato sobre el presunto hecho comenzara a circular en redes sociales.

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El comandante de la institución, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, se trasladó hasta el establecimiento alrededor de las 10:30 de la noche del domingo 8 de noviembre para verificar lo ocurrido y conversar con directivos y trabajadores.

Según el reporte policial, el personal de la estación manifestó que el supuesto robo nunca ocurrió. Además, explicó que las imágenes difundidas muestran a usuarios en el establecimiento, mientras una voz fuera de cámara relata un hecho que no correspondería a la realidad.

Tras la verificación, la Policía aseguró que no encontró ningún reporte que confirmara la ocurrencia del hurto.

El coronel Ruiz Rodríguez pidió a la ciudadanía no compartir contenidos sin comprobar su veracidad y recordó la importancia de contrastar la información con las autoridades antes de difundirla.

La institución también invitó a consultar sus canales oficiales y recordó que la línea de emergencia 123 está disponible para reportar cualquier situación que requiera atención policial.