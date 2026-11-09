Operativos en Cartagena dejan más de 29 capturas y 296 órdenes de comparendo

En desarrollo de los diferentes operativos desplegados para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional en Cartagena logró, la captura de 29 personas por diferentes delitos. Entre los capturados se encuentran cinco por tráfico de estupefacientes, nueve por hurto, cinco por porte ilegal de armas de fuego, tres mediante orden judicial y siete por otros delitos.

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Durante las intervenciones policiales se incautaron seis armas de fuego, entre ellas dos de fabricación industrial y cuatro de letalidad reducida modificadas. Asimismo, se incautaron 10 cartuchos de diferentes calibres, 67 armas cortopunzantes y 458 gramos de estupefacientes, entre marihuana, base de coca, cocaína, bazuco y droga sintética. Con estos resultados se evitó la comercialización de más de 500 dosis de sustancias estupefacientes en el mercado ilegal del microtráfico en las calles de Cartagena y su área metropolitana.

De igual manera, se logró la recuperación de dos motocicletas, y se impusieron 296 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre las conductas más recurrentes se encuentran el porte de armas o elementos cortopunzantes, la participación en riñas, el porte de sustancias prohibidas en el espacio público y el irrespeto a las autoridades de Policía.

Como parte de las actividades de prevención y control, los uniformados realizaron la verificación de antecedentes a 47.444 personas y 42.171 vehículos. Además, en desarrollo de las acciones encaminadas a contrarrestar el hurto de celulares, se verificaron 7.395 códigos IMEI de dispositivos móviles de diferentes marcas y gamas.

Durante el fin de semana se registró un hecho de afectación a la vida, el cual es materia de investigación por parte de las autoridades, que adelantan las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias y los móviles que rodearon este caso.

“La Policía Nacional continúa desplegando todas sus capacidades humanas, operativas y preventivas para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la sana convivencia de propios y visitantes en Cartagena de Indias, fortaleciendo la presencia institucional en los diferentes sectores de la ciudad y promoviendo entornos seguros para todos.”, aseguró el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.