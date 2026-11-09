Mataron a subintendente de la Sijín durante intento de atraco en Gambote

Un hecho violento terminó con la vida del subintendente de la Policía Fabio Enrique Castillo Cobos, durante la noche del domingo 8 de noviembre, en inmediaciones del puente de Gambote, jurisdicción de Arjona, Bolívar.

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De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el uniformado se encontraba de permiso y viajaba en un vehículo que presentó una falla mecánica, por lo que tuvo que detenerse en el sector.

En ese momento, varios hombres se habrían acercado inicialmente para ofrecer ayuda. Sin embargo, posteriormente regresaron armados y, al parecer, intentaron cometer un atraco.

La situación terminó en un intercambio de disparos en el que Castillo Cobos recibió heridas que le causaron la muerte.

Tras lo ocurrido, unidades policiales reaccionaron e interceptaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar. Entre ellas fueron identificados dos hombres señalados de participar directamente en el hecho, cuya responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades judiciales.

El subintendente estaba adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de El Carmen de Bolívar. Su muerte generó rechazo y luto dentro de la institución.

La Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del uniformado y aseguró que continuará las acciones para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.