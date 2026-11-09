Mark Pocan advirtió a Colombia sobre fumigaciones aéreas y el retroceso en derechos LGBTQ+

En medio de la controversia por los planes del Gobierno colombiano de reanudar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, el congresista estadounidense Mark Pocan, representante demócrata por Wisconsin, lidera una fuerte advertencia a la administración del presidente Donald Trump: Estados Unidos no debería financiar ni brindar apoyo logístico a una estrategia que, según los legisladores, no ha demostrado resultados duraderos y representa riesgos para la salud humana y el medioambiente.

En entrevista con Caracol Radio, Pocan aborda la preocupación de una bancada de 19 congresistas demócratas que envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitándole que permita que los procesos judiciales en Colombia sigan su curso sin presiones ni intervenciones de Washington.

La misiva, fechada el 29 de octubre, cuestiona el eventual regreso de las aspersiones aéreas, suspendidas en 2015 tras las preocupaciones por los efectos del glifosato y las decisiones de la Corte Constitucional colombiana. Los legisladores sostienen que más de dos décadas de fumigación no consiguieron reducir de manera efectiva y sostenible los cultivos de coca y advierten sobre sus consecuencias para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como para ecosistemas especialmente vulnerables como la Amazonía.

Otro de los puntos que genera preocupación es la posible utilización de glufosinato de amonio, un herbicida sobre cuyo perfil toxicológico los congresistas solicitan explicaciones al Departamento de Estado. También piden claridad sobre un eventual compromiso financiero o logístico de Estados Unidos para respaldar el programa.

Los firmantes solicitan respuestas de Rubio antes del 13 de noviembre y consideran que la lucha contra el narcotráfico debe enfocarse en alternativas económicas reales para las comunidades rurales, en lugar de insistir en mecanismos que consideran fallidos. Entre ellos se encuentran figuras demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Pramila Jayapal y Jesús «Chuy» García.

Pero la conversación con Pocan también abre otro debate de especial relevancia para Colombia: la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

El congresista, quien es abiertamente gay y co-preside el Caucus por la Igualdad de la Cámara de Representantes, representa una de las voces más activas en defensa de los derechos civiles en el Congreso estadounidense. Su perspectiva cobra relevancia ante las posiciones expresadas por Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su desacuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo y ha planteado que respaldaría iniciativas para revisar ese modelo por vías constitucionales.

Aunque no existe una decisión oficial que haya eliminado estos derechos en Colombia, sus declaraciones han generado inquietud sobre un posible retroceso en garantías que hoy están reconocidas por la jurisprudencia constitucional.

El debate resulta particularmente significativo en Estados Unidos, donde la defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo también enfrenta tensiones políticas. Sin embargo, la protección de las familias diversas sigue siendo una cuestión de derechos civiles que trasciende las diferencias partidistas.

El mensaje de fondo para Colombia es que los derechos conquistados no deben convertirse en instrumentos de disputa política ni ponerse en riesgo por razones ideológicas. La igualdad, la dignidad y la protección de los niños deben estar en el centro de cualquier discusión sobre el futuro de las familias.