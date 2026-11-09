Listo Plan de Manejo de Tránsito para el Gran Desfile del Bando de la Independencia de Cartagena

Listo Plan de Manejo de Tránsito para el Gran Desfile del Bando de la Independencia

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se implementará este jueves, 12 de noviembre, con motivo de la realización del Gran Desfile del Bando de la Independencia.

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Cierres viales y rutas alternas

Desde las 12:00 a. m. del jueves, 12 de noviembre se implementará el cierre del carril de circulación en sentido Zona Norte-Bocagrande, a la altura de la salida del túnel de Crespo, debido a las labores logísticas para el montaje de las carrozas del desfile.

Para los vehículos que se desplacen desde la Zona Norte hacia Bocagrande, se habilitará un paso provisional antes del túnel de Crespo, a la altura de la calle 70. Desde allí, deberán tomar la carrera 1 hacia el puente Romero Aguirre, continuar por la carrera 14 del barrio Torices y seguir por el barrio El Espinal hasta el puente Heredia.

Posteriormente, deberán tomar la rotonda de la Media Luna, continuar por el Camellón de los Mártires y la avenida Blas de Lezo, hasta llegar a Bocagrande.

Por su parte, los conductores que se desplacen desde Bocagrande hacia el aeropuerto contarán con dos rutas alternas:

- Primera ruta: tomar la avenida Blas de Lezo, continuar por el Camellón de los Mártires, la calle del Arsenal y la avenida del Pedregal, hasta salir al Parque del Reloj Floral.

Desde allí, seguir hacia el Castillo de San Felipe y tomar la carrera 17 del barrio Torices para continuar hacia el aeropuerto.

- Segunda ruta: tomar la avenida Blas de Lezo, continuar por el Camellón de los Mártires, la calle del Arsenal y el puente Román, para conectar con la avenida California, en el barrio Manga.

Posteriormente, seguir hacia el sector de El Universal y el Castillo de San Felipe, continuar por la carrera 17 del barrio Torices y finalizar el recorrido hacia el aeropuerto.

Cierre de la avenida Santander por el Gran Desfile del Bando de la Independencia

A partir de las 8:00 a. m. del jueves 12 de noviembre se realizará el cierre total de la avenida Santander, desde Las Tenazas hasta el túnel de Marbella, como parte de las medidas de movilidad y seguridad vial dispuestas para el desarrollo del Gran Desfile del Bando de la Independencia.

Recomendaciones para la movilidad

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) invita a cartageneros y visitantes a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Planificar los desplazamientos con anticipación:

Consultar los cierres viales, las rutas alternas y los horarios de las actividades programadas para evitar contratiempos.

- Priorizar el uso del transporte público:

Se recomienda evitar el ingreso de vehículos particulares al Centro Histórico y utilizar servicios de taxi, transporte público colectivo o el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Transcaribe.

- Evitar el estacionamiento en vías principales:

Se recuerda que está prohibido estacionar vehículos sobre los corredores viales dispuestos para el desarrollo del desfile, con el fin de garantizar la circulación y la seguridad de los asistentes.

- Si consume bebidas alcohólicas, no conduzca:

Entregue las llaves y utilice un medio de transporte seguro. En casa siempre hay alguien esperando por usted.

El DATT dispondrá de sus agentes de tránsito para orientar a los actores viales y acompañar la implementación de las medidas establecidas, con el propósito de garantizar condiciones seguras de movilidad durante esta importante celebración de las Fiestas de Independencia.