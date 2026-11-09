Investigador de Unicartagena entre los científicos de mayor impacto mundial por su trayectoria

La Universidad de Cartagena destaca el reconocimiento internacional del doctor Jesús Olivero Verbel, incluido en la edición 2026 del World’s Top 2% Scientists, una clasificación científica elaborada a partir de indicadores bibliométricos de Scopus (Elsevier), bajo la metodología desarrollada por investigadores de la Universidad de Stanford.

Olivero Verbel figura en la modalidad Career-Long Impact, que evalúa el impacto acumulado de las contribuciones científicas durante la trayectoria de los investigadores. De acuerdo con los registros publicados en TOPSCINET, ocupa el puesto 33 entre los investigadores de Colombia incluidos en esta categoría, la posición 179.493 a nivel mundial y el puesto 1.591 en el subcampo de Ciencias Ambientales.

Este resultado representa un reconocimiento a una trayectoria dedicada a la generación de conocimiento científico, particularmente en áreas relacionadas con la toxicología ambiental, la salud pública y el estudio de los efectos de diferentes contaminantes sobre los ecosistemas y las comunidades.

Desde la Universidad de Cartagena, Olivero Verbel ha desarrollado investigaciones sobre problemáticas ambientales de relevancia nacional, entre ellas los efectos del mercurio asociado a la minería de oro, la exposición al plomo en población infantil y la presencia de contaminantes en ecosistemas acuáticos del Caribe colombiano.

Su labor también ha contribuido a la generación de evidencia científica para comprender los riesgos ambientales y promover acciones orientadas a la protección de la salud humana y los recursos naturales.

Actualmente lidera el Grupo de Investigación en Química Ambiental y Computacional de la Universidad de Cartagena, categorizado en A1 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Otros investigadores vinculados a Unicartagena también figuran en la clasificación de impacto científico anual

La edición 2026 del World’s Top 2% Scientists también registra a otros investigadores vinculados académicamente a la institución en la modalidad Single-Year Impact, que reconoce la repercusión de la producción científica a partir de las citaciones recibidas durante un periodo anual.

En esta categoría figuran Luis Caraballo García y Ángel Paternina Caicedo, cuyos registros de 2026 presentan afiliación a la Universidad de Cartagena. A diferencia de Career-Long Impact, que considera el impacto acumulado durante toda la carrera científica, Single-Year Impact evalúa la influencia reciente de las publicaciones. Para la edición 2026, esta última modalidad utiliza las citaciones correspondientes a 2025.

Ambas categorías emplean indicadores estandarizados, entre ellos las citas recibidas, los índices h y hm y la posición de autoría en las publicaciones científicas. De esta manera, ofrecen perspectivas complementarias sobre el alcance de la producción académica en diferentes disciplinas.

Investigación que fortalece la proyección internacional

La presencia de investigadores vinculados a la Universidad de Cartagena en estas clasificaciones internacionales evidencia la contribución de la comunidad académica a la generación de conocimiento y su participación en redes científicas de alcance global.

Estos resultados se suman a los avances institucionales en investigación, entre ellos los obtenidos en la Convocatoria 957 de Minciencias, cuyos resultados, publicados en diciembre de 2025, registraron 124 grupos de investigación avalados.

En el camino hacia su bicentenario, que celebrará en 2027, la institución continúa fortaleciendo la investigación, la innovación y la formación científica como componentes fundamentales de su misión académica.

Bajo el liderazgo del rector, Willian Malkún Castillejo, el alma mater reafirma su compromiso con una investigación que contribuya al desarrollo del conocimiento, la atención de los desafíos sociales y ambientales y la transformación de los territorios.