Grave accidente de tránsito en Barú: dos personas murieron tras impactar contra un bus

Un siniestro vial cobró la vida de dos personas durante la tarde del domingo en la carretera que comunica a Cartagena con la isla de Barú, a la altura de la empresa Puerto Bahía.

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Las primeras versiones sobre lo ocurrido apuntan a que en el accidente estuvieron involucradas varias motocicletas y un bus de servicio especial. La magnitud del choque quedó registrada en videos que comenzaron a difundirse por redes sociales.

Entre las personas fallecidas está una mujer joven y un hombre; con graves lesiones en cabeza y extremidades. Por ahora, las autoridades no han confirmado nombres pero sus cuerpos fueron enviados a Medicina Legal del barrio Zaragocilla.

Entre las hipótesis que más toman fuerza, se maneja que las motocicletas transitaban a exceso de velocidad, y se comieron una curva logrando impactar al vehículo de pasajeros.