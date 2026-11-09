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09 nov 2026 Actualizado 03:17

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Grave accidente de tránsito en Barú: dos personas murieron tras impactar contra un bus

Al parecer, los hoy fallecidos iban a exceso de velocidad

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Un siniestro vial cobró la vida de dos personas durante la tarde del domingo en la carretera que comunica a Cartagena con la isla de Barú, a la altura de la empresa Puerto Bahía.

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Las primeras versiones sobre lo ocurrido apuntan a que en el accidente estuvieron involucradas varias motocicletas y un bus de servicio especial. La magnitud del choque quedó registrada en videos que comenzaron a difundirse por redes sociales.

Entre las personas fallecidas está una mujer joven y un hombre; con graves lesiones en cabeza y extremidades. Por ahora, las autoridades no han confirmado nombres pero sus cuerpos fueron enviados a Medicina Legal del barrio Zaragocilla.

Entre las hipótesis que más toman fuerza, se maneja que las motocicletas transitaban a exceso de velocidad, y se comieron una curva logrando impactar al vehículo de pasajeros.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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