Una nueva advertencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial encendió las alarmas en la comunidad científica. Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de esta tecnología y ganador del premio Nobel de Física en 2024, aseguró que antes de finalizar 2027 podría producirse un incidente de consecuencias comparables a las del desastre nuclear de Chernóbil.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Hinton explicó que no se refiere a una catástrofe nuclear, sino a un ataque informático impulsado por inteligencia artificial que podría afectar infraestructuras esenciales, como la red de generación eléctrica, y provocar un apagón de grandes proporciones. También advirtió sobre la posibilidad de que un incidente deje fuera de servicio el sistema financiero mundial durante una semana.

El científico fundamenta su preocupación en incidentes recientes relacionados con agentes autónomos de inteligencia artificial, capaces de ejecutar tareas y tomar decisiones sin intervención humana constante. Entre ellos mencionó el caso de una plataforma tecnológica que sufrió accesos no autorizados durante pruebas de seguridad con estos sistemas.

Hinton también cuestionó a los directivos de las principales compañías tecnológicas, entre ellos Sam Altman, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Según el investigador, estas empresas conocen los riesgos de la tecnología, pero estarían priorizando sus intereses económicos y la competencia por desarrollar modelos cada vez más avanzados.

Ante este panorama, el Nobel propone establecer una autoridad independiente que supervise los sistemas de inteligencia artificial antes de su lanzamiento, con evaluaciones obligatorias que permitan determinar si sus beneficios superan los posibles daños.

Aunque reconoce que esta tecnología podría traer avances importantes para la humanidad, Hinton insiste en que los gobiernos deben actuar para evitar que su desarrollo avance más rápido que los mecanismos de seguridad y regulación.