Festival Náutico: una apuesta de las Fiestas de Independencia para el sector marítimo

Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre también se viven desde el mar y, con ellas, llega una oportunidad para que uno de los sectores más representativos del turismo cartagenero fortalezca sus negocios, incremente sus ingresos y genere nuevas oportunidades laborales. El Festival Náutico se ha convertido en una de las apuestas de la agenda festiva que más dinamiza la actividad de las embarcaciones turísticas y activa una cadena de servicios que beneficia a diferentes sectores de la economía local.

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Lo que antes era una actividad concentrada en un desfile de embarcaciones menores hoy se ha transformado en un encuentro de mayor formato, con una oferta de experiencias a bordo, gastronomía, bebidas, música y espectáculos folclóricos que atraen tanto a residentes como a turistas nacionales e internacionales.

Para las empresas del gremio náutico, noviembre dejó de ser exclusivamente una temporada en la que disminuía la demanda de sus servicios para convertirse en una oportunidad comercial. La venta de paquetes, la alta ocupación de las embarcaciones y la necesidad de ampliar sus operaciones durante las jornadas del Festival Náutico son algunos de los resultados que evidencian el impacto de este evento.

Y es que, consolidado como un verdadero proyecto de ciudad, el Festival Náutico cumple su tercera edición como una apuesta sin precedentes del Gobierno distrital del alcalde Mayor, Dumek Turbay, a través de toda la articulación de la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, IPCC, CorpoFiestas y del Distrito en pleno.

La iniciativa, que comenzó con programación de un solo día en 2024, supo posicionarse entre los cartageneros y miles de visitantes que acuden a la semana de celebración cultural y popular más importante de La Heroica y, en esta ocasión, la nómina internacional de artistas invitados sí que demuestra porqué el evento merece ocupar dos días de agenda (como se implementó desde el año pasado).

Tras su rotundo éxito en 2025, con más de 120.000 asistentes—de manera conjunta entre las 1.800 embarcaciones sobre la Bahía de Las Ánimas y quienes se congregaron en la Calle del Arsenal— este 13 y 14 de noviembre de 2026, en medio del disfrute y el sano esparcimiento de muchos, también serán cientos de familias cartageneras de las tres localidades del Distrito las que generarán mayores ingresos por cuenta de un espectáculo de talla internacional.

“El Festival Náutico, como un espectáculo único que nos brinda nuestra hermosa bahía y su cercanía con el Centro Histórico, ha sabido conquistar a todos. Tener la posibilidad de disfrutar de un show de talla internacional, al tiempo que contribuimos con la dinamización de la economía del sector marítimo y de las miles de familias ligadas a sus diversas actividades: lancheros, comerciantes y todos los demás, nos llena de inmensa satisfacción. La invitación, en este 2026, es a disfrutar de manera sana y con responsabilidad de este gran espectáculo que hemos preparado desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, al tiempo que contribuimos con el fortalecimiento del empleo local”, resaltó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

El Festival Náutico multiplica los ingresos del sector

Uno de los ejemplos más representativos de este movimiento económico es el Catamarán Flamante Altamar Entretenimiento. Su directora comercial, Lina Tobón, explicó que la realización del Festival Náutico ha cambiado el comportamiento de la actividad comercial durante noviembre, una época en la que tradicionalmente disminuían las ventas de las embarcaciones turísticas porque muchos visitantes y residentes concentraban su atención en los eventos terrestres.

La diferencia se refleja en las cifras de facturación. De acuerdo con Tobón, mientras una jornada habitual de operación del catamarán puede representar ingresos cercanos a los $20 millones, durante el Festival Náutico la venta de tiquetes alcanza aproximadamente los $65 millones.

Esto significa que la facturación del evento supera en más de tres veces la de un día normal de operación, un resultado que representa una oportunidad importante para fortalecer el negocio y ampliar su capacidad de atención.

“El Festival Náutico anteriormente se enfocaba en un día y eran embarcaciones menores. Desde que empezó a moverse el festival como un concierto, hubo más clientes para nosotros. Noviembre no es una buena fecha para la parte náutica porque la gente quiere vivir la fiesta en tierra, pero desde hace dos años hemos podido aumentar las horas laborales, contratar shows folclóricos, DJ, meseros y bartender. Eso ha ayudado mucho a la empresa a tener un ingreso superior y generar más empleo en la ciudad”, explicó Lina Tobón.

La directiva agregó que estos ingresos no representan únicamente una facturación por la venta de entradas, sino que permiten ofrecer una experiencia integral a los pasajeros, con alimentos, bebidas, entretenimiento y atención durante toda la jornada.

En el caso de Sibarita del Mar, la respuesta comercial también ha sido positiva. Karla Ramírez, subgerente de esta embarcación, destacó que el Festival Náutico se ha convertido en una oportunidad para mostrar la calidad de sus servicios y fortalecer la confianza de sus clientes.

“Este año hemos logrado hacer un sold out al mes de que salió la oferta. Eso nos da un balance de que el año pasado hicimos las cosas bien y de que la gente confía en el servicio que Sibarita le puede dar, en que a bordo van a estar seguros y van a recibir un servicio a la altura de sus expectativas”, manifestó.

La embarcación tiene una capacidad de hasta 100 pasajeros y ya completó la venta de la totalidad de sus cupos para las dos jornadas del Festival Náutico. Ramírez explicó que la facturación que representa esta actividad durante apenas dos días puede equivaler a una semana y media o incluso dos semanas de trabajo en una operación habitual.

“Creemos que es una oportunidad económica, porque noviembre no es el mismo desde que existe el Festival”, agregó.

Más ventas, mayor contratación y oportunidades para otros sectores

El crecimiento de la demanda también se traduce en más trabajo para quienes hacen posible la operación de las embarcaciones. La preparación del Festival Náutico exige ampliar inventarios, fortalecer los equipos de atención, contratar personal adicional y vincular proveedores para responder a la cantidad de pasajeros que participan en la experiencia.

En Flamante Altamar Entretenimiento, por ejemplo, se tiene prevista una operación con aproximadamente 16 personas de tripulación durante las jornadas del evento. A esto se suma la contratación de dos marineros adicionales para apoyar las labores de cocina, dos meseros para la atención durante el recorrido y personal de apoyo para los baños.

La oferta artística también genera oportunidades. Para el Festival Náutico, la embarcación contrata un grupo folclórico más amplio que el que habitualmente participa en sus recorridos, integrado por aproximadamente 15 a 20 artistas, quienes reciben ingresos adicionales por sus presentaciones.

“Nos tocó comprar más inventarios de bebidas y alimentos y, por eso, contratar más personal. También vinculamos un grupo folclórico de aproximadamente 15 o 20 personas para que anime durante toda la actividad. Eso, de una forma u otra, ayuda a que tengamos mayor contratación”, explicó Tobón.

Por su parte, Sibarita del Mar cuenta con una nómina fija de 32 trabajadores, que también se beneficia del incremento de la actividad comercial durante noviembre. A esta estructura se suman las personas que se vinculan de manera adicional para atender las necesidades de las jornadas del festival.

Pero el impacto no termina en las embarcaciones. La compra de alimentos, bebidas, insumos y otros productos beneficia a proveedores locales, mientras que la llegada de turistas representa oportunidades para hoteles, restaurantes, transportadores y establecimientos comerciales.

“Yo creo que no solamente se beneficia la nómina fija de Sibarita del Mar, que son 32 personas, sino que también tenemos que contratar personas para esos días. Se benefician nuestros proveedores, se mueve el mercado local y los clientes que vienen de afuera se hospedan en Cartagena y comen en los restaurantes de Cartagena. El ingreso y quienes nos beneficiamos van más allá de Sibarita y de los demás barcos”, destacó Karla Ramírez.

La confianza de los clientes impulsa las ventas y posiciona a Cartagena

La respuesta de los compradores es otro de los indicadores del crecimiento que ha tenido el Festival Náutico. Las empresas consultadas coinciden en que la anticipación de los clientes, el agotamiento de los cupos y el interés por conseguir entradas reflejan una mayor aceptación de esta experiencia dentro de la programación de las Fiestas de Independencia.

En el caso de Flamante Altamar Entretenimiento, los tiquetes comenzaron a venderse rápidamente desde el anuncio de los artistas. La embarcación fue una de las primeras en agotar su disponibilidad, desde el mes de agosto, y desde entonces ha recibido consultas de personas interesadas en conseguir un espacio para participar.

Ante la alta demanda, la empresa incluso ha orientado a algunos clientes hacia otras embarcaciones, como Buenavida y Sibarita del Mar, así como hacia experiencias en escenarios terrestres, entre ellos los establecimientos ubicados en las zonas de entretenimiento de la ciudad.

Tobón resaltó que una parte importante de los compradores son colombianos que se organizan con anticipación para disfrutar del evento en grupos de amigos, especialmente procedentes de Barranquilla y Bogotá.

“Nos sorprendimos mucho porque pensamos que eran más que todo extranjeros, pero la mayoría de las personas que compraron los tiquetes son colombianos. Mucho barranquillero, gente de Bogotá, grupitos de amigos que se organizan y comienzan a pagar por partes. Eso nos da tranquilidad porque vienen con el propósito de estar juntos y disfrutar Cartagena desde las fiestas”, contó.

En Sibarita del Mar, por su parte, la clientela está distribuida aproximadamente en partes iguales entre turistas nacionales e internacionales. Entre los mercados extranjeros que más demandan sus servicios se destacan México, Brasil y Estados Unidos, lo que demuestra que el Festival también funciona como una vitrina para promocionar la oferta turística de Cartagena ante visitantes de otros países.