El ELN atacó el caserío de Tiutunendo con explosivos y tres civiles y un soldado quedaron heridos

Chocó

El Ejército Nacional a través de la Séptima División entregó un reporte oficial de los hechos reportados la tarde del domingo 8 de noviembre de 2026 en zona rural del municipio de Quibdó. En este lugar se reportó un ataque con explosivos del ELN que afectó a la población civil.

Según la entidad castrense, el frente Manuel Hernández El Boche realizó el lanzamiento de varios explosivos desde drones en el caserío de Tutunendo que dejó tres personas civiles heridas por esta acción atribuida al ELN.

“Una vez conocida la situación, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 12 Primero de Línea reaccionaron de manera inmediata y acudieron al llamado de la comunidad para auxiliar a las personas afectadas. Los uniformados brindaron atención inicial a los heridos, empleando las capacidades de su enfermero de combate, quien también resultó lesionado durante estos hechos, mientras cumplía su labor de asistencia y protección”, señaló en un comunicado.

Luego de ser atendidos, los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Quibdó, donde fueron atendidos.

Finalmente, el ejército rechazó este ataque contra la población civil, que es catalogada como una grave vulneración de los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. Además, desde la brigada 15 adelantan las acciones para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.