Casa Carolina De Cartagena elegida como Mejor Hotel de Bienestar de Colombia

Casa Carolina, hotel boutique de lujo de cinco estrellas ubicado en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, ha sido elegido Best Wellness Hotel de Colombia en la primera Gala Internacional de Fine Dining Table.

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Fine Dining Table es una plataforma que destaca, reconoce y promueve lo mejor del mundo gastronómico y hotelero. La categoría de Mejor Hotel de Bienestar distingue establecimientos en los que la arquitectura, la gastronomía y la hospitalidad enfocada en el bienestar convergen para alcanzar la excelencia.

Casa Carolina Hotel, creado por Caroline Soetaert Tchekhoff es un hotel boutique que privilegia el diseño y ocupa una mansión colonial del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural, que conserva murales que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El hotel cuenta con 15 habitaciones, incluidas tres suites.

Respecto al reconocimiento, Caroline Soetaert, dijo: “Nos sentimos profundamente agradecidos y honrados de recibir el premio de Fine Dining Table al Mejor Hotel de Bienestar de Colombia. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los fundadores de Fine Dining Table y a todo su equipo por reunir a algunas de las personas más talentosas de la industria. Ha sido una hermosa celebración de la gastronomía, la hospitalidad y las personas que le dan sentido a lo que hacemos”.

Experiencias de bienestar

La dinámica de evaluación del Fine Dinig Table pasa por un comité internacional de expertos e inspectores anónimos que visitan cada establecimiento en más de una ocasión.

El comité tiene en cuenta la cocina, la hospitalidad, el servicio, el diseño, la identidad, el ambiente, el bienestar, la narrativa de marca, la consistencia y la conexión emocional que transmite cada lugar. Criterios que se reflejan en cada una de las experiencias que ofrece Casa Carolina a sus huéspedes.

Spa Serenidad, espacio inspirado en la antigua ciencia del Ayurveda y tratamientos tradicionales guiado por terapeutas expertos. Yoga Shala y sala de práctica, un programa de bienestar diseñado a la medida de los huéspedes, que incluye yoga, ejercicios de respiración, técnicas para liberar el estrés, terapia de sonido y pilates.