Cartagena mejora en pruebas Saber 11: cuatro colegios públicos están en categoría A+

El periodo 2023-2026, Cartagena aumentó su puntaje promedio y redujo la proporción de instituciones ubicadas en la categoría D.

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Cartagena registra una mejora en los resultados de las Pruebas Saber 11 desde 2023. El Índice Total promedio de los establecimientos educativos pasó de 66,4 a 68,9 puntos y, de los 184 colegios que presentaron la prueba en ambos años, 55 mejoraron su clasificación y dos descendieron.

Así lo muestra el análisis realizado por Cartagena Cómo Vamos, la Secretaría de Educación Distrital (SED) y Colectivo TRASO, a partir de los resultados 2026 publicados por el ICFES.

En este periodo, la proporción de colegios en categoría D pasó del 38% al 27%, mientras que los establecimientos ubicados en las categorías A y A+ aumentaron del 29% al 34%. En el último año, Cartagena registró un incremento de 0,43 puntos en su Índice Total, frente a 0,15 puntos en el promedio nacional.

Sin embargo, la ciudad continúa teniendo la mayor proporción de colegios en categoría D y el promedio más bajo entre las principales capitales, con 68,9 puntos. Esto muestra que, aunque se han presentado avances, todavía hay diferencias importantes en el desempeño de los establecimientos educativos.

Para Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos, “de los 184 colegios que presentaron Saber 11 en 2023 y 2026, 55 mejoraron su clasificación y solo dos descendieron.

Este resultado muestra que hay instituciones con procesos de mejoramiento sostenidos, cuyas experiencias vale la pena conocer. El reto está en entender qué factores han incidido en esos resultados y cómo pueden orientar el trabajo de otros colegios, teniendo en cuenta las diferencias en sus contextos y condiciones”.

Más colegios oficiales en las categorías de mejor desempeño

Uno de los cambios registrados en 2026 está en la clasificación de los colegios oficiales. Cuatro instituciones alcanzaron la categoría A+ y nueve se ubicaron en A.

En total, 13 instituciones educativas están en estos dos niveles, frente a cinco en 2023.Entre los casos a resaltar se encuentran las I.E. Soledad Román de Núñez y María Cano, que pasaron de B a A+. También se destaca Tierra Baja, el único colegio rural ubicado en A. La Institución Educativa La Milagrosa también pasó de C a A.

En el último año, el 77% de los colegios oficiales mejoró su Índice Total. Entre los que tuvieron mayores incrementos están Islas del Rosario (+4,6 puntos), Olga González Arraut (+3,7), Playas de Acapulco, Tierra Baja (+3,6 cada una), y Luis Carlos Galán Sarmiento (+3,2).

Estos datos permiten identificar experiencias de colegios oficiales que vale la pena conocer y analizar. Alejandra Espinosa, directora de Colectivo TRASO, considera fundamental destacar que el salto histórico de 5 a 13 colegios oficiales en las categorías A y A+ y el avance general de la ciudad, demuestran que las inversiones actuales en factores determinantes —como la infraestructura, los ambientes escolares y la alimentación con la adecuación de comedores— están dando frutos tangibles.

Sin embargo, para consolidar esta transformación y cerrar definitivamente las brechas, es imperativo no solo mantener estas inversiones en el tiempo, sino incrementarlas de manera sostenida, asegurando que el apoyo integral a los establecimientos con potencial de mejora continúe expandiéndose por el bienestar y el futuro de nuestros jóvenes.

36 colegios oficiales están cerca de avanzar de categoría

El análisis también identifica oportunidades de mejoramiento. La Secretaría de Educación Distrital, Colectivo Traso y Cartagena Cómo Vamos identificaron 36 colegios oficiales cuyos resultados están próximos al umbral de la siguiente categoría: cuatro podrían alcanzar A+, cinco A, 16 B y 11 C.

De acuerdo con la SED, 31 de estas instituciones han recibido algún tipo de intervención. Entre las acciones reportadas están evaluaciones diagnósticas a estudiantes de grado 11, mantenimiento de ambientes escolares, adecuación de cocinas, comedores, dotación de bibliotecas, emisoras escolares, y obras de infraestructura.

En 2026, estos 36 colegios registraron un incremento promedio de 0,82 puntos en el Índice Total, frente a 0,57 puntos en el resto de los establecimientos oficiales ubicados en las categorías A, B, C y D.

Si bien, por sí sola, esta diferencia no establece una relación directa entre las intervenciones y los resultados, da luces de que con un acompañamiento integral puedan lograr un mayor avance en 2027.En ese sentido, la SED reporta intervenciones en 28 de las Instituciones Educativas identificadas.

En 24 de ellos se ha avanzado la evaluación diagnóstica a todos los estudiantes de grado 11.

Además, 14 han recibido mantenimiento o mejoramiento de ambientes escolares, 12 abrieron o adecuaron cocina y comedor, 10 recibieron dotación de emisora escolar o de biblioteca, y 7 tienen infraestructura nueva o en construcción, donde destaca el INEM con una apuesta por la reconstrucción total del establecimiento.

El sector no oficial también presenta retos

Los resultados muestran diferencias en el comportamiento de los sectores oficial y no oficial. Mientras los colegios oficiales aumentaron su Índice Total en 0,68 puntos durante el último año, los no oficiales registraron 0,15 puntos adicionales.

Además, el 48% de los colegios privados disminuyó su resultado, frente al 23% de los oficiales; y el número de establecimientos no oficiales en A+ pasó de 42 a 40.Estos resultados amplían la discusión sobre el desempeño educativo de Cartagena.

El seguimiento a las instituciones de ambos sectores permite reconocer los avances, identificar dónde persisten las dificultades y aportar elementos para analizar la evolución de la educación en la ciudad.

Conoce el análisis completo en: https://cartagenacomovamos.org/cartagena-tiene-cinco-colegios-oficiales-en-la-categoria-a-en-las-pruebas-saber-11/