Cartagena espera más de 112 mil pasajeros durante las Fiestas de Independencia

Entre el 6 y el 16 de noviembre, la ciudad proyectaba movilizar 112.706 pasajeros por vía aérea, según las estimaciones de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo).

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La temporada festiva también representaba una oportunidad para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comerciantes, sectores que esperan beneficiarse del movimiento de visitantes y del aumento del consumo en la ciudad.

El turismo nacional sería uno de los principales impulsores de esta actividad. De acuerdo con Corpoturismo, la llegada de pasajeros colombianos registró un incremento del 3,6 %, mientras que la ocupación de la capacidad aérea en rutas nacionales pasó del 78,5 % al 85,1 %.

El movimiento también se sentiría en el turismo náutico. Desde el Muelle La Bodeguita se proyectaba la movilización de más de 18.000 pasajeros durante la semana festiva, entre el 7 y el 16 de noviembre, para disfrutar de recorridos por la bahía y los destinos insulares.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, destacó que estas proyecciones reflejan el interés de los viajeros por la oferta cultural y turística de Cartagena.

“Estas proyecciones, con más de 112 mil visitantes y una ocupación aérea en rutas nacionales que supera el 85 %, ratifican la confianza de los colombianos y la altísima competitividad de nuestra oferta”, manifestó.

La funcionaria también señaló que el trabajo entre el sector público, los gremios turísticos y los operadores náuticos busca fortalecer la actividad económica y generar oportunidades de empleo para los cartageneros.