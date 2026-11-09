Bomberos atendieron incendio en la ‘La Casa del Suzuki’, en el Pie de La Popa

Un nuevo incendio en un establecimiento comercial movilizó al Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre. La emergencia se registró en el almacén de repuestos La Casa del Suzuki, ubicado en el sector Pie de la Popa, sobre la avenida Pedro de Heredia.

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Para atender la situación, las autoridades desplegaron cinco máquinas y 25 unidades bomberiles, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otros espacios.

De acuerdo con el reporte de la institución, la intervención permitió controlar el incendio. Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron la emergencia ni el balance de los daños materiales.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las medidas de prevención en establecimientos comerciales, especialmente después de los recientes incendios registrados en Cartagena.

Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos, dirigido por Jhony Pérez Sayas, se reiteró el llamado a propietarios de negocios y viviendas para que revisen periódicamente sus instalaciones eléctricas, eviten las sobrecargas y mantengan en buen estado los equipos y las redes de energía.

La institución recordó que estas medidas son fundamentales para reducir el riesgo de emergencias que puedan comprometer la vida de las personas y el patrimonio de las familias.