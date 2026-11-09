AMB Catastro Cartagena: así será la atención al público durante las Fiestas de la Independencia

El Área Metropolitana de Barranquilla - AMB Catastro Cartagena informa a la ciudadanía que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 0478 del 19 de octubre de 2026, expedido y firmado por el alcalde mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, mediante el cual se declaran días cívicos el 11, 12 y 13 de noviembre, con ocasión de la conmemoración de los 215 años de la Independencia de Cartagena de Indias, no habrá atención presencial al público durante estas fechas.

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Esta medida aplica tanto para la sede principal, ubicada en el barrio Manga, como para la ventanilla de atención habilitada en la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda Distrital, en la Plaza del Joe.

Nuestros canales virtuales continúan habilitados

Con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de nuestros servicios y facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y productos catastrales, durante estos días seguirán disponibles los siguientes canales de atención:

• Para la recepción de solicitudes permanecerá habilitado el correo electrónico, gestorcatastralcartagena@ambq.gov.co.

• Ventanilla Virtual: disponible a través de nuestra página web www.catastrocartagena.ambq.gov.co para la solicitud de productos catastrales, tales como cartas catastrales, certificados y demás documentos y servicios ofrecidos por la entidad.

• Consulta del estado de trámites: los usuarios podrán consultar en línea el avance y estado de sus solicitudes a través de nuestra página web.

La atención presencial se reanudará el martes 17 de noviembre de 2026, en nuestro horario habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua, en nuestros puntos de atención.