Agenda oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en Cartagena

Llegó el momento esperado: la celebración más importante del pueblo cartagenero, las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, dicen presente en su semana insigne y más representativa: ¡Desde ya vivimos la Fiesta que nos Une!

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Por tercer año consecutivo, como una apuesta cada vez más consolidada del Gobierno distrital del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz — a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y CorpoFiestas— las Fiestas de Independencia llegan cargadas de toda la tradición, cultura y una completa agenda festiva pensada en el marco de la conmemoración de la gesta de nuestros Lanceros, en 1811.

¡Lo que no te puedes perder!

Este domingo, con punto de partida en la Plaza de La Aduana, se llevará a cabo el Desfile de las Diversidades.

También, como parte de la jornada dominical, tendrá lugar la Fiesta de Grandes Lanceros.

El lunes, 9 de noviembre, el Baluarte San Miguel acogerá la entrega de llaves a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza.

El martes, 10 de noviembre, el turno será para el Desfile en honor a los héroes de Independencia, en el Centro Histórico.

El miércoles, 11 de noviembre, en el marco de los 215 años de nuestro grito de independencia, la jornada se iniciará con una ofrenda floral en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad en Getsemaní.

En el Centro de Convenciones, con sesión solemne del Concejo Distrital, se llevará a cabo la tradicional lectura del Acta de Independencia.

El jueves, 12 de noviembre, el turno será para el Gran Desfile de Bando de Independencia, sobre la Av. Santander, con inicio puntual a las 10:00 de la mañana.

Los días, viernes y sábado, 13 y 14 de noviembre, la Fiesta que nos Une se trasladará a la Bahía de Las Ánimas y la Calle del Arsenal, que acogerán el Festival Náutico y el Bololó del Arsenal, siendo estas sus terceras versiones consecutivas.

Finalmente, el domingo, 15 de noviembre, nuestras Fiestas de Independencia cerrarán con el Cabildo de Getsemaní y la Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia, en Centro de Convenciones Cartagena.