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08 nov 2026 Actualizado 01:48

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Real Cartagena ganó en el estadio Jaime Morón y sigue buscando un paso a la final

Los heroicos superaron por la mínima diferencia a Real Cundinamarca

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Con un solitario gol del delantero atlanticense Mauro Manotas al minuto 68, Real Cartagena superó por la mínima diferencia a Real Cundinamarca, y sigue vivo en su intención por llegar a la final del torneo BetPlay II- 2026.

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En medio de un ambiente de festividades novembrinas, la gente acompañó al equipo en las graderías del estadio Jaime Morón, y fue testigo de este triunfo que reconforta a la afición, golpeada por el encuentro anterior que se perdió 2-3 ante de Deportes Quindío.

Así las cosas, los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández ahora ocupan la tercera posición del cuadrangular B con 4 puntos, en un grupo liderado por ‘los cuyabros’ con 6 unidades. En la próxima jornada se repetirá el mismo duelo pero en el municipio de Mosquera- Cundinamarca, el 11 de noviembre a las 6:00 p.m.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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