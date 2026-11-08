Operativos en Cartagena permitieron captura de dos hombres portando armas ilegales

En desarrollo de las acciones operativas contra el porte ilegal de armas de fuego, la Policía Nacional, a través de las intervenciones del Plan Choque, logró la captura de dos hombres en procedimientos adelantados en diferentes sectores de la ciudad.

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El primer procedimiento se registró en el barrio Santa Mónica, sobre la carrera 71, a la altura de un establecimiento comercial, donde uniformados que adelantaban labores de prevención, registro y control capturaron al “Dilan”, de 19 años.

Durante el registro personal, los policías le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca Ekol Firat Compact K, calibre 9 milímetros, junto con dos cartuchos modificados sin percutir. El elemento incautado fue avaluado en dos millones de pesos.

En otro procedimiento, realizado sobre la avenida El Consulado, en el barrio Tacarigua, fue capturado “Joselito”, a quien, mediante registro personal, le encontraron un arma de fuego tipo pistola y dos cartuchos modificados. En este procedimiento también fue incautado un teléfono celular de alta gama, avaluado en cuatro millones de pesos.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En lo corrido del año, la Policía Nacional en Cartagena ha incautado 642 armas de fuego, reafirmando su ofensiva contra la delincuencia y en defensa de la seguridad ciudadana.