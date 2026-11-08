Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 7 de noviembre: resultados y números ganadores

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘Un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 7 de noviembre de 2026

Este sábado 7 de noviembre se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Conozca a continuación el resultado del sorteo: XXXX de la serie xxx

Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

Premio Fortuna: $1.000,000,000

Premio Alegría: $400,000,000

Premio Ilusión: $300,000,000

Premios Esperanza: $100,000,000

Premios Berraquera: $50,000,000

Premios Optimismo: $20,000,000

Premios Valentía: $10,000,000

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá. Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’. Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed. Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá. Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar. Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

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Resultados Lotería del Cauca del 7 de noviembre de 2026

Este sábado 7 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Cauca por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo de hoy es: XXXX

¿Cuáles son los otros premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno; sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.

Premio Seco de 200′000.000 pesos.

Premio Seco de 100′000.000 pesos.

Premio Seco de 50′000.000 pesos.

Premio Seco de 10′000.000 pesos.

Resultado del Baloto y Baloto Revancha de HOY 7 de noviembre de 2026

Este sábado 7 de noviembre de 2026 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha