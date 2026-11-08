Investigan asesinato de adolescente de 16 años en Medellín

Medellín

Las autoridades investigan el homicidio de Leyder Gómez Marzan, un adolescente de 16 años que murió tras ser atacado con un arma cortopunzante en Medellín.

De acuerdo con el reporte judicial, en la madrugada de este 8 de noviembre, en San Cristóbal, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, en coordinación con el fiscal encargado del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver de menor de edad, quien presentaba heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

Las autoridades informaron que, tras las actuaciones adelantadas, se logró la captura del presunto responsable del homicidio del adolescente. No obstante, hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad del detenido ni las circunstancias que rodearon el hecho.

Otros homicidios en el noroccidente de Medellín

Además del asesinato del adolescente, las autoridades reportaron otros dos homicidios durante la noche del sábado 7 de noviembre en las comunas de Castilla y Doce de Octubre, ambos sectores del noroccidente de Medellín.

El primero de estos casos ocurrió en el barrio Francisco Antonio Zea, de la comuna 5, Castilla, donde José Alberto Fernández Restrepo, de 72 años, murió tras sufrir heridas con arma cortopunzante.

Según la información judicial, el adulto mayor fue trasladado a un centro asistencial en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Horas después, otro hecho violento fue reportado en el barrio Picacho, de la comuna 6, Doce de Octubre, donde un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado con arma de fuego.

El caso fue conocido por las autoridades mediante una llamada a la línea de emergencias 123. Hacia las 11:15 de la noche, investigadores de la SIJIN adelantaron la inspección técnica al cuerpo de la víctima, cuya identidad todavía no ha sido establecida.

La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones de los tres homicidios, mientras avanzan en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.