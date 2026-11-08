Indepaz reporta masacre 105 de 2026 en Santa Rosa, sur de Bolívar: sicariato dejó tres muertos

Tres jóvenes fueron asesinados durante un ataque armado registrado en la madrugada del sábado 7 de noviembre en la zona de establecimientos nocturnos de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. El crimen ocurrió pocas horas antes del atentado con drones explosivos contra una instalación militar de ese municipio.

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Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Jauger y Yilder Pabuena, habitantes de Santa Rosa del Sur, y Omar Andrés Carpio Vargas, oriundo de Coveñas, Sucre.

Las primeras versiones sobre lo ocurrido indican que los tres jóvenes se encontraban en un establecimiento de entretenimiento nocturno cuando llegaron dos motocicletas con varios hombres. Dos de los ocupantes descendieron y se dirigieron hacia donde estaban las víctimas. Sin intercambiar palabras, les dispararon a corta distancia y huyeron del lugar. Los jóvenes fallecieron en el sitio.

Tras conocerse el triple homicidio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se refirió a las condiciones de seguridad en el municipio, y recordó las advertencias que había emitido la Defensoría del Pueblo a través de una alerta temprana que incluye a Santa Rosa del Sur.

Según el organismo, esa advertencia identifica obstáculos para garantizar la protección de los habitantes de las zonas rurales y permitir que desarrollen sus actividades cotidianas sin exponerse a hechos de violencia.

Indepaz también hizo referencia a los riesgos asociados con la presencia de artefactos explosivos y la utilización de drones para perpetrar ataques, amenazas que afectan la tranquilidad de las comunidades y ponen en evidencia las dificultades institucionales para responder a este escenario.

El asesinato de los tres jóvenes se produjo en medio de una jornada especialmente violenta para Santa Rosa del Sur, que horas después fue escenario de un ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar, con un saldo de tres personas fallecidas y decenas de heridos, según el balance entregado por el Ejército.