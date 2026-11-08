Hombre resultó herido a bala tras ataque sicarial en el barrio Nelson Mandela

Las autoridades de Cartagena buscan establecer quiénes están detrás de un ataque armado ocurrido en el sector La Primavera, del barrio Nelson Mandela, donde un hombre resultó gravemente herido durante.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El caso es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana, luego de que dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararan contra la víctima en plena vía pública.

La información preliminar indica que el ciudadano recibió un impacto de bala en uno de sus hombros. Tras la agresión, fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona y llevado a un centro médico para recibir atención.

Los presuntos atacantes aprovecharon la motocicleta en la que llegaron para abandonar rápidamente el lugar. Hasta el momento, se desconoce su identidad y el rumbo que tomaron después de lo ocurrido.

La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles de este nuevo hecho de violencia y dar con el paradero de los responsables.