FICCI 66 abre convocatoria para cineastas de Cartagena y el Caribe Colombiano

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) mantiene abierta la convocatoria para su edición 66 y hace un llamado especial a realizadores, productoras, estudiantes, escuelas y colectivos audiovisuales de Cartagena, Bolívar y el Caribe colombiano a conocer las distintas oportunidades de participación.

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La selección oficial del Festival ofrece espacios de exhibición, encuentro con públicos y conexión con agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, prensa, coproductores y otros profesionales del sector.

«El FICCI nació en Cartagena y queremos que esa relación con la ciudad y con el Caribe también se exprese en las películas que llegan al Festival. Esta convocatoria abre distintas puertas para que realizadores consolidados, nuevos talentos, estudiantes y colectivos encuentren un espacio para mostrar su trabajo, encontrarse con otros profesionales y llevar sus historias a nuevas audiencias. Queremos que quienes están haciendo cine en nuestro territorio reconozcan al FICCI como una plataforma cercana y posible», afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Qué secciones revisar

Una de esas puertas es De Indias, sección destinada a cortometrajes y largometrajes colombianos filmados principalmente en Cartagena o en el departamento de Bolívar, así como a obras producidas por productoras o cineastas establecidos en el territorio.

También pueden ser considerados ejercicios audiovisuales y proyectos desarrollados en escuelas, universidades o colectivos relevantes para el futuro del cine en la ciudad. La inscripción en esta sección no tiene costo —más allá de la tasa de envío de Festhome— y todos los proyectos seleccionados recibirán un reconocimiento económico cuyo monto será informado posteriormente.

La convocatoria también contempla Cortometrajes Universitarios, dirigida a obras realizadas por estudiantes colombianos de universidades, escuelas o contextos académicos en Colombia o en el exterior. Esta categoría tampoco tiene tarifa de inscripción y representa una oportunidad adicional para estudiantes y nuevos realizadores del Caribe que comienzan a construir su recorrido cinematográfico.

A estas posibilidades se suman Cine en los Barrios, sección competitiva concebida para promover el encuentro entre las películas y las audiencias de los barrios de Cartagena, y Cines Afros, abierta a obras de cualquier nacionalidad que pongan en diálogo miradas, memorias, tradiciones, sensibilidades y reivindicaciones históricas de los pueblos afrodescendientes.

Tierra Adentro, igualmente exenta de tarifa, está orientada a producciones colombianas realizadas en territorios con importantes carencias de infraestructura cinematográfica, de acuerdo con la valoración del comité curatorial.

Las películas seleccionadas para el FICCI 66 harán parte de una programación que se realizará en Cartagena del 6 al 11 de abril de 2027. Las postulaciones deberán realizarse a través de Festhome y quienes se inscriban hasta el 31 de octubre de 2026 podrán acceder a la tarifa temprana (Early Bird).

La convocatoria permanecerá abierta hasta el domingo 29 de noviembre de 2026. Las bases completas y el enlace de inscripción están disponibles en los canales oficiales del Festival.