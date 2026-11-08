Este año el bando inicia a las 10:00 a.m. en Cartagena: ¿Qué está prohibido?

Faltan solo cinco días para el gran Desfile de Bando de Independencia. Y, desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del mandatario distrital, Dumek Turbay Paz, la administración continúa recordando los aspectos a tener en cuenta, para el disfrute de todos, este jueves 12 de noviembre, cuando la cita será a las 10:00 de la mañana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Recuerde planificar sus desplazamientos, no lo deje para última hora, respete las filas de acceso y haga caso a la recomendaciones y requerimientos de las autoridades.

A continuación, la Alcaldía Mayor de Cartagena la recuerda lo que debe tener en cuenta para disfrutar del Bando de la Fiesta que nos Une:

Cuatro entradas para los palcos

1. Boquetillo del Tejadillo

2. Boquetillo del Teadro Adolfo Mejía

3. Baluarte de Santo Domingo

4. Avenida Santander: sentido Bocagrande-La Tenaza

Para zonas verdes habrá tres ingresos:

1. Boquetillo de La Chichería

2. Esquina de La Tenaza

3. Baluarte de Santo Domingo

Tenga en cuenta que las puertas abren a las 8:00 de la mañana. Los ingresos por Tejadillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte Santo Domingo cerrarán a las 11:30 am.

Si va palco, por favor, lleve su documento de identidad, manilla (pórtela todo el evento). El ingreso será con QR, con el fin de evitar falsificaciones.

¿Qué se puede llevar?

Usted podrá llevar objetos como celular, impermeable, bolso pequeño, maquillaje (sin espejo), sombreros o gorras, cigarrillos electrónicos y espuma.

¿Qué no se puede llevar?

Ningún tipo de armas, pólvora, objetos cortopunzantes, correas o bolsos tipo morral, sombrillas, alimentos o bebidas, sustancias alucinógenas o elementos de vidrio. Cualquiera de ellos está prohibido.