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08 nov 2026 Actualizado 17:53

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“Es un hecho que enluta nuestro municipio”: alcalde de Santa Rosa del sur tras atentado a Ejército

El mandatario Milton Olaya, pidió además el apoyo del Gobierno Nacional

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El Alcalde de Santa Rosa del sur, Milton Olaya, manifestó su solidaridad con las familias de los soldados muertos y heridos, tras el ataque con drones a una guarnición militar con sede en su municipio.

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El burgomaestre, minutos después al suceso se trasladó al hospital local Manuel Elkin Patarroyo, donde coordinó la intervención del personal médico y dispuso el apoyo para trasladar los lesionados de gravedad hacia Bucaramanga.

“La Administración Municipal de Santa Rosa del Sur rechaza categóricamente el atentado terrorista perpetrado contra nuestra Fuerza Pública en las instalaciones del Batallón de Selva N.° 48, un hecho que enluta a nuestro municipio y atenta contra la vida y la tranquilidad de nuestra gente. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los uniformados fallecidos y con todas las personas heridas, deseándoles fortaleza y pronta recuperación”, sostuvo Olaya en un video.

Entre tanto, pidió al presidente Abelardo de la Espriella fortalecer las capacidades de la fuerza pública, y acompañar las acciones de seguridad que permitan darle calma a sus coterráneos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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