En Cartagena Dadis invita a disfrutar las Fiestas de Independencia sin pólvora

La alegría de las Fiestas de Independencia debe acompañarse del cuidado de la vida. Con ese propósito, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, entrega recomendaciones para que residentes y visitantes disfruten de la programación de “La Fiesta que nos Une” y eviten situaciones que puedan poner en riesgo su salud.

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En la conmemoración de los 215 años de Independencia de Cartagena, el Distrito promueve la campaña “Que se prenda la alegría, no la pólvora”, un llamado a celebrar sin estos artefactos y a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes de quemaduras, intoxicaciones, lesiones oculares, daños auditivos y amputaciones.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó que la prevención comienza en los hogares y requiere el compromiso de padres, madres, cuidadores, comerciantes y organizadores de eventos. La recomendación es evitar la compra y manipulación de pólvora e impedir que los menores de edad tengan acceso a ella o permanezcan cerca de quienes la utilizan.

Recomendaciones para prevenir lesiones por pólvora

- No comprar, almacenar ni manipular pólvora en viviendas, calles o espacios de celebración sin autorización.

- No permitir que niños, niñas y adolescentes jueguen con artefactos pirotécnicos, incluso aquellos que se consideran inofensivos por su tamaño o apariencia.

- Mantener a los menores de edad alejados de los lugares donde se utiliza pólvora. Estar como espectador también puede representar un riesgo.

- Evitar recoger, tocar o intentar encender nuevamente artefactos que no hayan explotado. Si se encuentran en un lugar de acceso público, se debe informar a las autoridades.

¿Cómo actuar ante una lesión o intoxicación?

Toda lesión por pólvora requiere valoración médica, aunque parezca pequeña. La atención oportuna puede evitar complicaciones.

- Ante una quemadura, aplicar agua corriente fresca durante 10 a 15 minutos, sin retrasar la búsqueda de atención.

- No aplicar hielo, crema dental, aceites, café, cremas ni remedios caseros sobre la lesión.

- No romper las ampollas ni desprender la ropa que esté adherida a la piel. Cubrir la zona con un paño limpio mientras se recibe atención.

- Si hay una lesión en los ojos, evitar frotarlos o intentar retirar objetos incrustados y acudir de inmediato a urgencias.

- Si se sospecha ingestión de pólvora, no provocar el vómito ni suministrar alimentos, bebidas o medicamentos. Se debe buscar atención médica inmediata.

- Solicitar orientación y apoyo a través de la línea 125 del CRUED.

Asimismo, se recomienda adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos confiables, revisar sus sellos y empaques y evitar productos de procedencia desconocida.

En cuanto a los alimentos, se aconseja comprarlos en lugares con buenas condiciones de higiene, verificar que estén bien cocidos y conservarlos a temperaturas adecuadas. Además, recuerda la importancia de lavarse las manos, consumir agua potable, mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las actividades al aire libre.

La Alcaldía de Cartagena invita a la ciudadanía a hacer del cuidado un compromiso compartido para que estas fiestas dejen recuerdos de alegría, encuentro y tradición.