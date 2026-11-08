Cargos a concejales de Cantagallo- Bolívar por presuntas irregularidades en adición presupuestal

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los concejales Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo, quienes integraban el Concejo Municipal de Cantagallo, Bolívar, para el periodo 2024-2027, por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2025, mediante el cual se adicionaron recursos al presupuesto municipal de esa vigencia.

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La investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja se relaciona con la incorporación de $10.986 millones provenientes de procesos de contratación en curso, pues los concejales, como integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto, habrían votado a favor de la iniciativa sin presuntamente verificar el cumplimiento de los requisitos legales para realizar la adición presupuestal.

Adicionalmente, el Ministerio Público ordenó compulsar copias para que se evalúe la posible responsabilidad disciplinaria del alcalde de Cantagallo, Omar Devanys Esparragoza Ponce, y de los secretarios de Hacienda y Finanzas, Joel Emiro Alcocer Guerra, y de Planeación e Infraestructura, Alexander Rodríguez Sarmiento, por su presunta intervención en los hechos, actuaciones que se adelantarán con observancia del debido proceso y las garantías legales de los investigados.