Veolia, presente en Bocachica con jornadas de limpieza integral

Veolia ejecuta acciones sociales y ambientales en las islas que conforman la zona insular de Cartagena, con el compromiso de garantizar entornos limpios y sostenibles, contribuyendo así a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros.

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A través de un trabajo mancomunado con la Fundación Afroraíces y Puerto Bahía, realizamos jornadas integrales de limpieza y recolección de 150 kilos de materiales aprovechables como plástico, aluminio, cartón, residuos vegetales en diferentes playas y 5.4 toneladas de residuos mixtos.

Estas jornadas contaron con un importante componente social, que incluyó talleres de sensibilización sobre la correcta disposición de los residuos, la adopción del hábito del reciclaje y la protección de los ecosistemas presentes en el territorio.

La educación ambiental en la zona insular es una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad ambiental y promover la transformación ecológica en Cartagena.

“Con la ejecución de estas actividades, que integran componentes sociales, ambientales y operativos, reafirmamos nuestro compromiso con la limpieza y conservación de las islas de la zona insular, así como con la sostenibilidad de estos territorios protegidos. De esta manera, contribuimos a la construcción de una Cartagena más sostenible y a la transformación ecológica de la ciudad. Junto con la institucionalidad y las organizaciones del territorio, seguimos sacándole brillo a Cartagena”, puntualizó Yolanda González Puente Gerente General.