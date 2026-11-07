Dumek Turbay y estudiantes de Umayor acordaron abrir mesa de diálogo para buscar soluciones

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y representantes estudiantiles de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Umayor) acordaron instalar un espacio de diálogo para analizar la situación financiera y académica de la institución y buscar alternativas que permitan fortalecer la educación superior pública en la ciudad.

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La reunión quedó programada para este lunes 9 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, en el Palacio de la Aduana. En el encuentro también participará el concejal Armando Córdoba, quien estará como garante de la conversación.

El acercamiento se concretó luego de un intercambio entre el mandatario distrital y Valentina Elena Baracaldo Sahady, consejera directiva y representante de los estudiantes, quien respondió a la invitación del alcalde y manifestó la disposición de la comunidad estudiantil para conversar sobre las necesidades de la universidad.

Baracaldo señaló que las preocupaciones por la financiación de Umayor no son recientes y que esperan avanzar en compromisos que contribuyan a garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la institución.

Por su parte, Turbay aseguró que la reunión permitirá revisar las cifras presupuestales, conocer las necesidades de los estudiantes y estudiar posibles fuentes de financiación. También planteó que los representantes estudiantiles puedan ejercer veeduría sobre los recursos y las inversiones que se destinen a la universidad.