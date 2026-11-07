Dos hombres que se movilizaban en taxi con un revólver en Arjona

El operativo tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre, hacia las 4:52 de la tarde, en la calle Juncal, a la altura de un establecimiento de Olímpica, donde uniformados de la patrulla de vigilancia solicitaron un registro a los ocupantes de un taxi de color amarillo, marca Kia.

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Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron debajo del asiento trasero un revólver marca Cobra Indumil, calibre .38 corto, de color plateado y con empuñadura blanca y negra. Junto al arma también fueron hallados cuatro cartuchos de munición.

Los capturados fueron identificados como Kleiner Huertas Lozano, de 29 años, y Yobany Andrés Hernández Valdelamar, de 20. Según el reporte policial, ambos se movilizaban en el vehículo de servicio público al momento del procedimiento.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía 56 Local de Arjona, junto con el arma, las municiones y el taxi que fue incautado durante el operativo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la situación jurídica de los detenidos quedó definida con medida de detención domiciliaria.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la patrulla de vigilancia 1-5 de la Estación de Policía de Arjona, en el marco de los controles contra el porte ilegal de armas en el municipio.