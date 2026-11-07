Conmoción por violento tiroteo en plaza principal de Cracovia perpetrado por un joven de 24 años

Un hombre aparentemente “fascinado por ideologías de extrema derecha” mató a seis personas e hirió a otras 16 al abrir fuego en el centro histórico de Cracovia, el peor tiroteo registrado en Polonia desde la caída del comunismo.

La plaza Mayor del Mercado, situada en el corazón del centro histórico y muy concurrida por turistas y locales, estaba completamente acordonada por la noche. Varios comercios de los alrededores tenían los escaparates rotos.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde cuando un hombre, un polaco nacido en 2002 que actuó solo, irrumpió con un carro en la plaza y empezó a disparar “al azar”, dijo la policía.

“El balance de muertos se sitúa en seis: cuatro mujeres y dos hombres”, afirmó el cuerpo de seguridad en X. Entre los heridos también había policías, agregó.

Los agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue hospitalizado, dijo la policía. En el momento del ataque, vestía ropa militar y portaba un arma larga.

En su automóvil hallaron “otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones”, declaró Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.

En declaraciones a medios desde Cracovia, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, afirmó que “todo sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales” y estaba “fascinado por ideologías de extrema derecha”.

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El ministro también precisó que 16 personas fueron hospitalizadas por el ataque, entre ellas cinco extranjeros. Entre las víctimas mortales, también hay una persona extranjera.

La segunda ciudad más poblada y antigua capital de Polonia es el principal escaparate turístico de este país, con 16,5 millones de visitantes registrados el año pasado.