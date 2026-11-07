Cayó cargamento de licor ilegal en carreteras de Bolívar

En plena temporada de fiestas novembrinas, uniformados de la Policía Nacional le salieron al paso a un cargamento de licor que era transportado sin los documentos que acreditaran su legalidad y procedencia.

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El procedimiento se desarrolló en la Ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, a la altura del kilómetro 62, sector del peaje Gambote, donde los policías adelantaban labores de registro y control a los vehículos que transitaban por este importante corredor vial.

Durante la inspección a un bus que cubría la ruta Medellín–Cartagena, los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar encontraron 264 latas de cóctel marca Elixir, de 40 mililitros cada una, y 12 botellas de Buchanan’s Master, de 750 mililitros. Una mercancía que despertó sospechas al no contar con los soportes exigidos para su comercialización en Bolívar.

Al solicitar la documentación correspondiente, no fueron presentados los papeles que permitieran establecer el origen legal de las bebidas. Según el reporte policial, esta situación constituye una presunta infracción a las disposiciones del Decreto 162 de 2024, razón por la cual se procedió con la incautación.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles durante las celebraciones novembrinas.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de los ciudadanos con la comercialización de bebidas alcohólicas de procedencia irregular. Nuestros controles se mantienen en las carreteras para proteger a las familias y garantizar unas celebraciones seguras”, señaló el oficial.

Por ahora, las 276 unidades quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará los procedimientos correspondientes para establecer su situación legal.

Así las cosas, el cargamento no alcanzó a completar su recorrido hasta Cartagena. La Policía recordó que, en medio de las fiestas, es importante comprar licor en establecimientos autorizados y verificar estampillas, sellos y etiquetas. ¡Porque una cosa es disfrutar las novembrinas y otra muy distinta jugar con la salud!