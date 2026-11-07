Cartagena transforma aprendizaje con un colegio que se convierte en superhéroe por un día

Lograr que los niños encuentren en el colegio un espacio al que quieran llegar cada mañana, donde aprender despierte su interés y estudiar sea una experiencia que disfruten, es uno de los desafíos de la educación.

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En Cartagena, este propósito está impulsando la búsqueda de metodologías que complementen la enseñanza tradicional y permitan conectar a los estudiantes con su proceso de formación desde la creatividad, las emociones y las experiencias vivenciales.

La apuesta parte de reconocer que la educación no ocurre exclusivamente dentro del salón de clases. La manera en que los estudiantes se relacionan con su entorno escolar, las experiencias que viven y la motivación que encuentran para aprender también hacen parte de su desarrollo académico y personal.

En esa línea, un colegio de Cartagena decidió asumir el papel de superhéroe por un día para proponer una forma diferente de acercar a los niños al estudio. Se trata del Colegio Británico de Cartagena, que desarrolló CBC Heroes United, una experiencia en la que transformó sus instalaciones en un escenario inspirado en los universos Marvel y DC, con el propósito de que los estudiantes vieran el colegio, el aprendizaje y su formación escolar desde una perspectiva diferente: la de los héroes.

La iniciativa no buscaba únicamente sorprender a los niños con personajes y escenarios temáticos. Detrás de la experiencia estaba el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, despertar la curiosidad y trabajar habilidades como la empatía, el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

La jornada comenzó desde las rutas escolares, que fueron adecuadas con elementos temáticos y conductores caracterizados. Posteriormente, los buses se encontraron en un punto de la ciudad y recorrieron el viaducto en caravana hasta llegar a la institución, donde los estudiantes encontraron una ambientación especial que también pudieron compartir con sus familias.

El mensaje central fue Bigger Together (Juntos somos más fuertes), una propuesta para enseñar que cada persona tiene capacidades diferentes y que reconocerlas y ponerlas en común permite alcanzar objetivos compartidos. De esta manera, los superpoderes de los personajes se utilizaron como punto de partida para hablar de habilidades que los niños pueden desarrollar en su vida cotidiana y en su proceso educativo.

La importancia de incorporar estas competencias en la educación también ha sido estudiada por la comunidad científica. Un metaanálisis publicado en la revista Child Development, que analizó 213 programas de aprendizaje socioemocional con más de 270.000 estudiantes, encontró mejoras en las habilidades sociales, las actitudes y el comportamiento. También identificó mejores resultados académicos entre los participantes frente a los grupos de comparación.

“Buscamos que nuestros estudiantes encuentren cada día motivos para disfrutar venir al colegio. Sabemos que la educación ocurre dentro y fuera del salón de clases, y que las experiencias que construimos también hacen parte de su formación. Queremos que se sientan felices de pertenecer a esta comunidad, para que reconozcan lo valiosos que son y que aprendan a descubrir ese mismo valor en quienes los rodean”, explica Luisa Guzmán, rectora del Colegio Británico de Cartagena.

Este tipo de metodologías plantea una reflexión sobre el papel de los colegios en la formación de nuevas generaciones: además de transmitir conocimientos, las instituciones pueden crear experiencias que despierten el interés por aprender, ayuden a los estudiantes a descubrir sus capacidades y hagan de la vida escolar un espacio de motivación y crecimiento.

En este caso, los niños de Cartagena no solo ven el estudio como una obligación académica, sino como una oportunidad para descubrir sus talentos, desarrollar habilidades y convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje.