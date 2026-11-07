Cartagena se prepara para recibir a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza 2026

Cartagena se alista para vivir una nueva edición del Concurso Nacional de Belleza (CNB) 2026, que este año se desarrollará bajo el lema «Colombia, tierra de cultura», con una programación que reunirá a las candidatas en diferentes escenarios de la ciudad entre el 8 y el 16 de noviembre.

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La agenda oficial comenzará el domingo 8 de noviembre, a las 7:30 de la noche, con el recibimiento de las candidatas en el Hotel Hilton, sede principal del certamen.

Uno de los primeros encuentros será el foro «Teresa Pizarro de Ángulo: Colombia, tierra de mujeres que transforman», programado para el lunes 9 de noviembre, a las 8:00 de la mañana. El espacio reunirá a mujeres líderes e inspiradoras y abordará temas como Colombia Mujer Social y País Hecho a Mano. También contará con la participación de las candidatas del Concurso Nacional de Belleza y del Reinado de Independencia.

Ese mismo día, las aspirantes visitarán la Sociedad Portuaria de Cartagena y, en horas de la tarde, recibirán las llaves de la ciudad y las bandas oficiales durante un acto encabezado por el alcalde Dumek Turbay Paz y su esposa, Liliana Majana, en la Alcaldía Mayor.

Desfiles y actividades en diferentes escenarios

La programación continuará el martes 10 de noviembre con visitas al Centro de Rehabilitación y Capacitación Aluna y a la Escuela Naval de Cadetes «Almirante Padilla». También habrá una activación de Smart Fit y un desfile en honor a los empleados del Hotel Hilton.

Para el miércoles 11 están previstas una sesión solemne del Concejo Distrital, una visita a la casa sede del Concurso Nacional de Belleza, un recorrido por Fundovida y un desfile en el centro comercial Caribe Plaza.

Uno de los eventos centrales de las Fiestas de Independencia será el Gran Desfile de Independencia 2026, «La fiesta que nos une», que se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, sobre la avenida Santander. Esa noche también tendrá lugar el desfile «Reina Madre», a beneficio de la Fundación Alimentar.

El viernes 13 se desarrollarán la entrega oficial de la corona al Concurso Nacional de Belleza, la premiación a la Reina de la Puntualidad y el Festival Náutico de Cartagena 2026, en la bahía de Las Ánimas.

Se acerca la elección de Señorita Colombia

Durante el sábado 14 de noviembre, las candidatas participarán en el desfile y la entrevista privada ante el jurado calificador. Además, se realizará el evento «Rostro Belleza Infinita», de Anita Vergara.

El domingo 15 tendrá lugar la elección de la Reina de la Policía Nacional y el desfile en traje de baño «Las más bellas por Colombia» y «Elegancia Primatela».

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, a las 8:00 de la noche, se celebrará la gran noche de elección y coronación de Señorita Colombia 2026-2027, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay.