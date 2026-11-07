Capturado joven de 21 años con revólver sin documentación en el barrio El Educador

En el marco de las acciones operativas desplegadas durante el despliegue del “Plan toma a localidades”, por la Policía Nacional para contrarrestar los factores que afectan la seguridad ciudadana, uniformados capturaron a un hombre de 21 años conocido como “Cleibercito”, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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En un registro a personas realizado en la vía pública del sector 2 de Noviembre, en el barrio El Educador, uniformados de la zona de atención adscritos al CAI Nelson Mandela incautaron un revólver industrial Smith & Wesson calibre 32, valorado en más de 4 millones de pesos, que estaba en poder del capturado, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de definir su situación jurídica.

“Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso de sacar de las calles las armas de fuego que pueden ser utilizadas para la comisión de hechos delictivos, fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en los diferentes sectores de Cartagena”. Puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.