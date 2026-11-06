Volcamiento de bus mantiene cerrada la avenida Las Palmas en Medellín

Medellín, Antioquia

La avenida Las Palmas permanece cerrada en sentido occidente - oriente, a la altura de La Colegiatura, en Medellín, luego del volcamiento de un bus ocurrido durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre.

En el accidente también estuvo involucrada una motocicleta que terminó debajo del vehículo de transporte público. De manera preliminar, se habla de 14 personas lesionadas.

Al lugar llegaron unidades de tránsito, bomberos, Policía y ambulancias para atender la emergencia y a las personas afectadas. El automotor baja desde el oriente de Antioquia, se pasó el separador y se volcó.

Mientras avanzan las labores de atención y el procedimiento de las autoridades, se mantiene el cierre de la vía y se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

Las circunstancias en las que ocurrió el volcamiento son materia de investigación.