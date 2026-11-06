Violencia sacudió a Magangué: dos muertos y tres heridos

Dos hechos ocurridos en diferentes sectores dejaron como resultado dos jóvenes muertos y tres personas heridas por arma de fuego, generando preocupación entre los habitantes.

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El primer episodio se registró en el barrio Dos de Noviembre, durante las festividades del sector. Allí, Emiro Martínez y Elkin Osorio resultaron heridos por disparos. Martínez recibió un impacto en el tórax y falleció cuando era trasladado a un centro asistencial, mientras que Osorio, de aproximadamente 24 años, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Divina Misericordia, donde posteriormente murió debido a una herida en el cuello.

El caso generó cuestionamientos de los familiares, quienes señalaron a un uniformado como presunto responsable de los disparos. Por su parte, la Policía indicó que durante el procedimiento sus integrantes habrían sido agredidos por habitantes del sector y que uno de los uniformados fue atacado con una motocicleta. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

En otro hecho, registrado en el barrio El Recreo, tres personas resultaron heridas durante un ataque armado, al parecer, mientras participaban en una fiesta. Los lesionados fueron identificados como Juan Sebastián Muñoz Salgado, de 22 años; Isela Rosa Soto Cuello, de 29, y Samir José Pascuales Flórez, de 25.

Según la información conocida, Muñoz recibió varios impactos de bala, Soto sufrió una herida en la espalda con salida por el abdomen y Pascuales presentó lesiones en el abdomen y las piernas. Los tres fueron trasladados al Hospital La Divina Misericordia.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer ambos episodios, identificar a los responsables del ataque en El Recreo y establecer las circunstancias en las que murieron los dos jóvenes durante las festivida