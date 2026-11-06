Sanitas activa plan de choque por fallas en dispensarios: SuperSalud intensifica vigilancia

Salud

La entrega de medicamentos a los afiliados de Sanitas en Bogotá continúa bajo seguimiento de las autoridades de salud. En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud intensificó la vigilancia sobre el plan de contingencia que puso en marcha la EPS junto con Colsubsidio, luego de las dificultades registradas tras el cambio de operador farmacéutico.

En una mesa de trabajo, liderada por Luis Gabriel Fernández Franco, superintendente de Salud ad hoc para Sanitas, se revisaron las medidas adoptadas y la atención de los afiliados que todavía tienen solicitudes pendientes.

Como resultado de este encuentro, la Supersalud le exigió a la EPS actualizar semanalmente las bases de datos de los usuarios que aún no han recibido sus medicamentos. Puesto que, la entidad verificará el avance de las acciones y el restablecimiento de las entregas.

¿Qué medidas anunció Sanitas para entregar los medicamentos?

Ante las dificultades reportadas por los usuarios, Sanitas y Colsubsidio anunciaron un plan de choque para agilizar la dispensación, reducir las filas y atender las fórmulas que quedaron pendientes durante el cambio de operador.

Una de las principales medidas es la entrega gratuita de medicamentos a domicilio, habilitada hasta el 14 de noviembre. Los afiliados pueden solicitar este servicio a través de la plataforma de Colsubsidio, sin necesidad de desplazarse hasta los dispensarios.

También se amplió hasta el 30 de noviembre la vigencia de las órdenes médicas cuya fecha de vencimiento esté prevista durante este mes. Esto significa que los usuarios con fórmulas próximas a vencer podrán utilizarlas durante ese plazo adicional, sin tener que iniciar nuevamente el trámite por cuenta de las demoras en la entrega.

Además, para reclamar medicamentos y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), los afiliados podrán presentar únicamente la fórmula médica.

Más personal y atención rápida en los dispensarios

El plan también contempla cambios en la operación de los 29 puntos farmacéuticos de Bogotá. Sanitas y Colsubsidio anunciaron que aumentarán el personal de atención y habilitarán cajas rápidas para quienes tengan fórmulas sencillas, de uno a tres medicamentos, con el propósito de reducir los tiempos de espera.

A esto se suma una mesa de soporte especializada para resolver inconvenientes con fórmulas médicas, autorizaciones, direccionamientos y medicamentos faltantes. La intención es que estos casos puedan tramitarse por una vía específica, sin congestionar las filas de atención general.

Otra de las acciones será extender las labores de dispensación después del cierre habitual de los puntos, hasta las 9:00 o 10:00 de la noche, para avanzar en la entrega de los medicamentos pendientes. También se realizarán jornadas continuas de distribución a domicilio para atender las solicitudes acumuladas.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios de Sanitas?

La EPS recomendó a sus afiliados acudir a los dispensarios únicamente en la fecha exacta programada en la fórmula médica. Por ejemplo, si la orden establece que el medicamento debe entregarse el 20 de noviembre, el usuario debe presentarse ese día y no antes, para evitar aglomeraciones.

Quienes necesiten consultar los puntos de atención, resolver dudas sobre el cambio de operador o solicitar el servicio de domicilio pueden utilizar los siguientes canales:

Domicilios gratuitos: plataforma Colsubsidio. Servicio habilitado hasta el 14 de noviembre.

plataforma Colsubsidio. Servicio habilitado hasta el 14 de noviembre. Línea de atención de Sanitas: 601 375 9000.

601 375 9000. Asistente virtual Ana María de Sanitas: 320 255 0525.

¿Por qué se estan presentando las dificultades con los medicamentos?

Los inconvenientes comenzaron el primero de noviembre, cuando Colsubsidio asumió la dispensación de medicamentos de los afiliados de Sanitas en Bogotá, servicio que anteriormente estaba a cargo de Cruz Verde.

Desde entonces, usuarios han denunciado largas filas, demoras y dificultades para reclamar sus fórmulas en los nuevos puntos de atención. La situación ha generado preocupación, especialmente entre pacientes que necesitan medicamentos de manera permanente y que dependen de su entrega oportuna para continuar sus tratamientos.

En medio de esta transición, Sanitas informó a la Supersalud que ha alcanzado un nivel de dispensación del 84 %, correspondiente a 60.799 fórmulas entregadas. Sin embargo, la Superintendencia mantendrá el seguimiento y exigirá información semanal sobre quienes todavía tienen entregas pendientes.