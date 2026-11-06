San Cristóbal se ubicó entre los cinco municipios con mejor desempeño fiscal de Colombia

El territorio, bajo la administración del alcalde Rafael Antonio Rodríguez Manotas, obtuvo una calificación de 81,06 puntos sobre 100, resultado que lo ubicó en el rango de desempeño «Sostenible», categoría que agrupa a los municipios con puntuaciones iguales o superiores a 80.

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De los 1.103 municipios evaluados en Colombia, solo siete alcanzaron este nivel. San Cristóbal ocupó la quinta posición, detrás de Girardota, Betulia, El Retiro y Cogua, y superó a localidades como Sopó y Mosquera.

El resultado refleja el comportamiento de las finanzas municipales en aspectos como el equilibrio fiscal, la capacidad de ahorro y las posibilidades de inversión. Además, representa un indicador favorable para la planificación y sostenibilidad de los recursos públicos.

Según el informe del DNP, el promedio nacional del Índice de Desempeño Fiscal fue de 57,25 puntos, ubicado en el rango de riesgo. La diferencia evidencia el resultado alcanzado por San Cristóbal frente al panorama general de los municipios del país.

La calificación también tiene implicaciones para el desarrollo local, pues una mayor solidez financiera permite contar con mejores condiciones para planificar inversiones, ejecutar proyectos y atender las necesidades de la población.

Aunque el desempeño fiscal municipal mostró avances a nivel nacional, el DNP advirtió que 706 municipios, equivalentes al 64 % del total evaluado, permanecen por debajo de los 60 puntos.

Con este balance, San Cristóbal se consolidó como referente de desempeño fiscal en Bolívar y entró en el grupo de los cinco municipios mejor calificados de Colombia, un resultado que respalda técnicamente la gestión de sus finanzas públicas y fortalece sus perspectivas de inversión y desarrollo.