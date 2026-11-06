Rector de U.Mayor defendió su gestión e invitó al alcalde a dialogar

El rector de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Umayor), Juan Alberto Arraut Camargo, respondió a los cuestionamientos del alcalde Dumek Turbay sobre su gestión y la ejecución de recursos destinados a la educación superior pública.

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A través de un pronunciamiento oficial, el directivo rechazó los señalamientos sobre una presunta instrumentalización de los estudiantes y aseguró que no utilizará la discusión para entrar en confrontaciones personales.

“Nunca hemos usado a estudiantes, ni a ser humano alguno para atacar autoridades o para conseguir objetivos que beneficien a la Institución o al suscrito a nivel personal”, manifestó.

En su defensa, Arraut presentó cifras sobre el crecimiento de Umayor durante los últimos cuatro años. Según el rector, la institución pasó de 3.512 a 7.206 estudiantes, amplió su oferta de 12 a 21 programas académicos e incorporó tres posgrados. También pasó de una sede a tres y llegó a contar con 21 centros de atención tutorial en 10 municipios de cuatro departamentos.

Uno de los puntos centrales de su respuesta fue la ejecución de los recursos de regalías. Arraut explicó que durante 2026 se utilizaron aproximadamente $4.800 millones para terminar la construcción y dotación de la biblioteca universitaria, cuya entrega está prevista antes de finalizar el año.

Además, anunció que la institución estructura un proyecto de aproximadamente $5.000 millones para construir y dotar un laboratorio de gastronomía en una nueva sede adquirida en 2025.

Sobre los aportes del Distrito, indicó que representan cerca del 3,5 % del presupuesto total de Umayor, mientras que el 96,5 % restante debe gestionarse mediante recursos nacionales e ingresos propios.

El rector también recordó que Dumek Turbay hace parte del Consejo Directivo de la institución y reiteró su disposición para dialogar con la Administración distrital.