Real Cartagena cambió de dueño: Grupo Empresarial Díaz tomó el control del 95,3 % del club

El Grupo Empresarial Díaz adquirió el 95,3 % de las acciones del equipo auriverde, que anteriormente estaban en manos de Colombiagol y Rendón, y asumió el control mayoritario de la institución deportiva.

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De acuerdo con la información conocida, la operación deja a la Alcaldía de Cartagena con el 4,7 % restante de la participación accionaria, por lo que el Distrito continuará vinculado como socio del club.

El cambio de propiedad representa un nuevo capítulo para el equipo cartagenero, que durante los últimos años ha tenido como uno de sus principales desafíos regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano.

La llegada del Grupo Empresarial Díaz ha despertado expectativas entre los aficionados, quienes esperan que esta nueva etapa administrativa se traduzca en mayor estabilidad institucional, inversión y un proyecto deportivo capaz de competir por el anhelado ascenso.

Por ahora, la atención estará puesta en las decisiones que tome el nuevo grupo mayoritario y en los planes que tenga para fortalecer al equipo y acercarlo nuevamente a la élite del fútbol colombiano.