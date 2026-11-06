Pescadores de Simití quemaron una canoa que habría sido utilizada para la pesca ilegal en la ciénaga

Un grupo de pescadores artesanales de Simití, en el sur de Bolívar, protagonizó un episodio de tensión luego de quemar una canoa que, según sus denuncias, estaría siendo utilizada para realizar actividades de pesca ilegal en la ciénaga del municipio.

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De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, la embarcación habría sido sorprendida durante faenas nocturnas en las que presuntamente utilizaban trasmallos, mallas finas y chinchorros, elementos que, según los pescadores, permiten capturar indiscriminadamente peces de diferentes tamaños y afectan la reproducción de las especies.

La comunidad manifestó su preocupación por la disminución de los recursos pesqueros, pues decenas de familias dependen de esta actividad para su alimentación y sustento económico. Los pescadores aseguran que las prácticas denunciadas estarían dejando cada vez menos peces disponibles para quienes desarrollan su trabajo de manera artesanal.

«Estamos cansados. Ellos vienen de noche, barren con todo y no dejan ni los pescaditos pequeños. Nosotros pescamos con atarraya, que es lo legal, y cada día sacamos menos porque ellos acaban con todo», expresó uno de los participantes de la protesta.

El episodio quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y generaron diferentes reacciones entre los habitantes del municipio.

En medio de estos acontecimientos, también se conoció que dos personas, oriundas de un corregimiento de Simití, habrían sido capturadas y trasladadas a la estación de Policía. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el procedimiento.

Los pescadores hicieron un llamado a la Alcaldía de Simití, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) para que refuercen los controles en la ciénaga.